МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Американская корпорация Xerox, производящая печатающие и цифровые копировальные устройства, прекратила поставки продукции в Россию и наблюдает за ситуацией в стране, сообщает издание MarketWatch со ссылкой на главного финансового директора компании Ксавье Хейсса. Colgate-Palmolive сокращает поставки продукции в Россию

"Ничего не поступает в эту страну", — приводит издание слова Хейсса о поставках компании в Россию. Он отметил, что как в России, так и на Украине компания имеет отдельные юридические лица и оба представительства не приносят значительных доходов, Xerox следит за соблюдением всех существующих санкций.

Ранее о временной приостановке поставок товаров и услуг в Россию в том числе сообщили такие компании, как Apple, Oracle, Intel и AMD.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.