МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) отозвало рейтинг "Транснефти", находившийся на уровне "ССС-" ("близкий к дефолту"), по просьбе компании, говорится в релизе агентства. "Транснефть" заявила о высоком риске санкций против энергосектора России

"S&P Global Ratings сегодня отозвало долгосрочный кредитный рейтинг "ССС-" российской "Транснефти" по просьбе компании", — говорится в сообщении.

На момент отзыва рейтинг находился в списке на пересмотр с возможностью понижения.

В начале марта S&P понизил рейтинги 77 российских компаний и банков вслед за понижением рейтинга России. Суверенный рейтинг России был понижен до "CCC-" ("близкий к дефолту") из-за ситуации с Украиной.