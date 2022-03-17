МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon закрыл сделку по приобретению американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 8,45 миллиарда долларов, сообщает Amazon. Amazon установил рекорд по однодневному росту рыночной стоимости

"Amazon и MGM объявили о присоединении MGM к Prime Video и Amazon Studios", — говорится в сообщении.

О сделке было объявлено в мае 2021 года. Тогда Amazon сообщил, что приобретение киностудии обойдется ему в 8,45 миллиарда долларов.

Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.

Metro-Goldwyn-Mayer, основанная в 1924 году, занимается производством и прокатом кино- и видеопродукции. Библиотека компании включает в себя более 4 тысяч фильмов, в том числе о Джеймсе Бонде, Рокки, Розовой пантере, Робокопе, Хоббите, сериалы "Викинги" и "Рассказ служанки". Узнаваемый логотип компании — рычащий лев, окруженный кинолентами. Ее дочерние компании — United Artists, Orion Pictures и другие. MGM Holdings основана в 2005 году.