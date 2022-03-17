МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ростуризм попросил власти Египта отменить штрафы за просроченные визы для российских туристов, уже имеется предварительная договоренность, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"Мы вместе с посольством России в Египте связались с коллегами из Египта, попросили посодействовать в вопросе отмены таких штрафов (за просроченные визы — ред.) для наших туристов с учетом текущих непростых обстоятельств с отменами рейсов. Предварительно коллеги готовы пойти навстречу, сейчас мы ждем официального подтверждения. Как только оно будет получено, мы обязательно проинформируем", — написала Догузова в своем Telegram-канале.

Она также сообщила, что на текущий момент российские туристы, находящиеся в Египте, постепенно возвращаются домой. "Вместе с тем проблема с быстрым возвращением всех наших туристов сохраняется. Прямо сейчас решаем этот вопрос с туроператорами. По следующим ближайшим специальным рейсам будем информировать дополнительно", — указала Догузова.