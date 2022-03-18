МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная службы (ФАС) РФ и онлайн-ритейлер Wildberries обсудили легализацию параллельного импорта в России, сообщает служба. Якушев предложил субсидировать ставки импортозамещающим компаниям

"На площадке ведомства состоялась рабочая встреча руководителя ФАС России Максима Шаскольского и основателя, генерального директора российского онлайн-ритейлера Wildberries Татьяны Бакальчук. На встрече обсуждался ряд вопросов, включая тему легализации параллельного импорта в России", — говорится в сообщении.

Параллельный импорт, то есть ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, в России в настоящее время запрещен. Дискуссии о его легализации на разных уровнях ведутся не один год, но никаких решений пока не принято. При этом накануне руководитель Роспатента Юрий Зубов заявлял, что власти РФ разрабатывают перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, и он должен быть определен уже в ближайшее время.

"Легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям", — приводятся в сообщении слова Шаскольского, который также отметил, что ведомство последовательно выступает за внедрение этой меры и в настоящее время служба направила в правительство РФ соответствующий проект постановления. ФАС проводит проверки крупнейших производителей сахара

Также в ведомстве считают, что параллельный импорт позволит решить проблемы ценовой, качественной и ассортиментной дискриминации со стороны правообладателей в отношении российских потребителей, а также проявлений различных форм недобросовестной конкуренции со стороны официальных дистрибьюторов товаров в отношении импортеров. Представители службы отметили, что после принятия постановления ведомство проведет серию рабочих встреч и с другими основными российскими маркетплейсами и бизнес-сообществом.

"Инициатива ФАС по разрешению параллельного импорта станет эффективной мерой поддержки как российских потребителей, так и предпринимателей. Малый и средний бизнес получит возможность легального импорта иностранных товаров без оформления дополнительных разрешений, а потребители – доступ к более широкому ассортименту товаров высокого качества по адекватным ценам. Это особенно важно для социально значимых товаров, как лекарства, продукты питания и детская продукция", — приводятся в сообщении слова Бакальчук.