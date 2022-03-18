КИШИНЕВ, 18 мар — ПРАЙМ. Национальное агентство управления налогами Румынии заблокировало счета представительства компании "Аэрофлот" в Бухаресте. Об этом сообщается в документе, опубликованном в вестнике госадминистрации Monitorul Oficial. Росавиация нашла компанию для обслуживания самолетов Boeing и Airbus

Согласно тексту документа, решение было основано на положениях Регламента ЕС № 269/2014 об ограничительных мерах в отношении РФ из-за событий на Украине.

"…Предписано заблокировать денежные средства, находящиеся в собственности организации "Аэрофлот — Представительство", действующие банковские счета, открытые в Raiffeisen Bank", — говорится в документе.

Добавляется, что другой причиной блокировки стало внесение членов правления ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева, Михаила Полубояринова и Сергея Чемезова в санкционный список ЕС.