МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Авиавласти РФ на фоне санкций временно смогут оперативно передавать допуски на международные маршруты от одной авиакомпании другой, сообщает Росавиация.

Обычно оперативно передать допуск на международный маршрут другому перевозчику невозможно.

"Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов утвержден временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику", — говорится в сообщении.

"Временный алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения РФ, а также для сохранения "воздушных коридоров" между Россией и иностранными государствами в период действия ограничительных мер, введенных иностранными государствами по политическим мотивам", — поясняет ведомство.

Как уточняется, алгоритм действует до принятия решений о снятии ограничений.

Росавиация из-за санкций, связанных с операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.