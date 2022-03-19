МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска уже этой весной совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. В Крыму ожидается туристический бум

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела рабочую встречу с министром туризма Венесуэлы Али Падроном Паредесом. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма, вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших туристов, а также возможности для расширения регулярного и чартерного авиасообщения между странами уже этой весной.

"В частности, два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита. Такая чартерная программа может расширить возможности пляжного отдыха для россиян, особенно в холодное время года", — отметила Догузова, слова которой приводятся в сообщении ведомства.

"Али Падрон Паредес в свою очередь заверил, что Венесуэла готова к плодотворному сотрудничеству и ждет российских туристов. Он также сообщил, что со следующего месяца рейс по маршруту Каракас – Москва – Каракас авиакомпании Conviasa будет совершаться раз в неделю, а не раз в две недели, как сейчас. Стороны договорились быть на оперативной связи по всем возникающим вопросам", — уточнили в пресс-службе Ростуризма.