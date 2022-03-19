МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Минтранс России сообщил, что дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) из-за ограничения использования воздушного пространства РФ составляют более 37,5 миллиона долларов еженедельно. Авиавласти России смогут передавать друг другу допуски на рейсы за рубеж

В министерстве считают, что это повлечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, а расходы неизбежно лягут на пассажиров и грузоотправителей.

В Минтрансе также рассказали, что ежедневно через российское воздушное пространство, в том числе с использованием такого популярного воздушного коридора, как Транссибирский маршрут, проходили сотни иностранных рейсов из Европы, Великобритании, Канады и США в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. При этом наблюдается постоянный рост количества таких полетов. Например, за первые 2 месяца 2022 года выполнено 31,4 тысячи транзитных рейсов с использованием воздушного пространства России, что на 21% больше, чем годом ранее.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что в России не были заинтересованы в том, чтобы вводить какие-либо ограничения для зарубежных перевозчиков, но решения авиационных властей ряда иностранных государств не оставили выбора, и в соответствии со всеми международными нормами были приняты "зеркальные" меры.

Он добавил, что министерство в условиях действующих ограничений совместно с коллегами из других ведомств принимает все необходимые меры, направленные на возвращение граждан РФ из-за рубежа, а также на поддержание мобильности и повышение доступности авиаперевозок, в том числе во внутрироссийском сообщении.