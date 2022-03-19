Рогозин рассказал о планах США по отключению России от GPS
Дмитрий Рогозин: США рассматривают вопрос отключения России от GPS
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САМАРА, 19 мар — ПРАЙМ. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в ходе посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс", что США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационных системы GPS.
Он также отметил, что переживать по этому поводу не стоит, так как "каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать".