МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В кабмине России сообщили, что премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет предоставлять компаниям, берущим на работу в 2022 году молодежь в возрасте до 30 лет, государственную поддержку в рамках программы субсидирования найма. Кабмин снова поддержал льготное кредитование малого и среднего бизнеса

Отмечается, что речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их число входят выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

В сообщении сказано, что размер субсидии составит три минимальных размера оплаты труда (МРОТ), увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных, а первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

Уточняется, что для получения господдержки работодателю следует обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале "Работа России". Затем нужно будет направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно — через систему "Соцстрах".

Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. В рамках нее работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года.