ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит в вынужденный отпуск с частичным сохранением зарплаты часть сотрудников, подтвердили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Ростуризм сообщил об отмене вывозного рейса Azur Air из Египта

"Да, все верно", — сказали в авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что часть сотрудников будет отправлена в вынужденный отпуск с сохранением двух третей заработной платы.

Сколько именно сотрудников будет отправлено в вынужденный отпуск, в пресс-службе уточнить не смогли.

Ранее авиакомпания отменила целый ряд международных рейсов. Директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный 10 марта в ходе конференции MRO Russia & CIS заявил, что "Уральские авиалинии" в условиях санкций смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.