"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск
"Уральские авиалинии" отправят в вынужденный отпуск ряд работников с частичным сохранением зарплаты
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит в вынужденный отпуск с частичным сохранением зарплаты часть сотрудников, подтвердили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Да, все верно", — сказали в авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что часть сотрудников будет отправлена в вынужденный отпуск с сохранением двух третей заработной платы.
Сколько именно сотрудников будет отправлено в вынужденный отпуск, в пресс-службе уточнить не смогли.
Ранее авиакомпания отменила целый ряд международных рейсов. Директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный 10 марта в ходе конференции MRO Russia & CIS заявил, что "Уральские авиалинии" в условиях санкций смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.