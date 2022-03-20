МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. "Русал" оценивает последствия решения австралийских властей о запрете на экспорт в Россию глинозема и бокситов, сообщил РИА Новости представитель компании. Глава Saudi Aramco рассказал о важности поставок российской нефти

Ранее в воскресенье власти Австралии в свете российской операции по демилитаризации Украины заявили о введении запрета на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, что, по их мнению, ограничит возможности РФ по производству алюминия. Согласно заявлению, потребности РФ в глиноземе почти на 20% обеспечиваются поставками из Австралии.

"Русал" оценивает последствия решения властей Австралии", — сказал собеседник РИА Новости.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.