МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Московский экспортный центр запускает услугу подбора зарубежных покупателей в 37 странах для российских предпринимателей, сообщатся на портале мэра столицы. Россия повышает пошлину на экспорт пшеницы

"Московский экспортный центр (МЭЦ) поможет столичным предпринимателям найти покупателей за рубежом: для этого вновь запускается услуга подбора "‎теплых" контактов байеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматели могут выбрать интересующий регион, отправить заявку, пройти экспертную комиссию и получить семь контактов заинтересованных покупателей, с которыми уже провели первичные переговоры. Добавляется, что прием заявок открыт на сайте центра.

"Услуга подбора байеров охватывает пять крупных регионов: это государства СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. Поиск покупателей проходит в 37 странах, в пределах одного региона предприниматели могут выбрать три наиболее приоритетных направления. Например, найти байеров можно и в таких крупных странах, как Индия, Китай или Аргентина, и в государствах поменьше — Тунисе, Венесуэле", — приводят на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.