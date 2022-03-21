МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Сервис по поиску работы SuperJob запустит инструмент обмена сотрудниками между компаниями, которые нуждаются в кадрах, с теми, кто временно не может загрузить персонал работой, рассказали РИА Новости в компании. Компании, берущие на работу молодежь до 30 лет, получат господдержку

SuperJob в текущих условиях высокой неопределенности на рынке труда планирует запустить ряд нововведений как для работодателей, так и соискателей.

В частности работодателям будет предложена возможность обмена сотрудниками между компаниями, которым нужны кадры, с теми, кто временно не может загрузить своих сотрудников работой. Кроме того, SuperJob собирается перейти на новую бизнес-модель, когда работодатель платит сервису за отклик, а не публикацию вакансии.

"Новая схема гораздо прозрачнее и предсказуемее, потому что компания может просчитать стоимость закрытия одной вакансии", — рассказали в компании.

Сейчас в SuperJob применяется система тарифов в зависимости от запроса работодателя — разместить вакансию или получить доступ к данным резюме соискателей.

Для тех, кто находится в поиске работы, сервис планирует запустить онлайн-школу по поиску работы; предоставить возможность публиковать вакансии, не привязанные к городу или стране; проводить вебинары о трудовом законодательстве и правах работников.