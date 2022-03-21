МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Девелоперская компания ФСК ведет переговоры с компаниями из Турции и Китая о поставках материалов для жилищного строительства, сообщила пресс-служба застройщика. В России резко увеличились госзакупки на строительство домов и дорог

Как указывается в сообщении компании, доля компонентов российского производства в домах бизнес-класса девелопера составляет 80%, в комфорт-класса – 90%. При этом компания столкнулась с нехваткой поставок импортного инженерного оборудования и отделочных материалов для проектов бизнес-класса, ранее получаемых из Франции, Германии, Италии, Бельгии и Чехии.

"Мы подобрали сопоставимые компании, которые позволят выполнить нам заявленный уровень строительства наших проектов. Сотрудничество с Турцией и Китаем, где сосредоточено производство ведущих мировых брендов, даст нам возможность сохранить высокое качество и темпы работ на прежнем уровне. Тем не менее, затраты на логистику и сроки поставки будут увеличены", — говорится в сообщении ФСК.

Кроме того, застройщик продолжает работать с зарубежными партнерами, чье производство локализовано в России, добавляется в сообщении.

ФСК работает на рынке жилой недвижимости в московском регионе, Петербурге и Ленобласти, а также в Калужской области. В 2016 году компания приобрела ДСК-1 (сейчас – "Первый ДСК"), став одним из крупнейших производителей домостроительных панелей в России.