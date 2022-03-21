МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Магазины Uniqlo приостановили с 21 марта работу в Москве, всего в столице 21 магазин, передает корреспондент РИА Новости. LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию

В столице находится 21 магазин сети.

"Уважаемые покупатели! С 21 марта 2022 года мы временно приостанавливаем работу розничных магазинов и интернет-магазина на территории России", — говорится в объявлениях у входов в закрытые магазины сети.

Там же поясняются и правила обмена и возврата уже приобретенного товара.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на главу крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи сообщало, что все 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России, так как "это то, что необходимо для жизни, и у людей в России есть такое же право на жизнь, как и у нас".

Однако позднее Uniqlo сообщила, что приостановит работу всех 50 своих магазинов в России "из-за ряда возникших трудностей", а также интернет-магазина с 21 марта, при этом компания продолжит поддерживать свих сотрудников.