ПЕКИН, 21 мар — ПРАЙМ. Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines пассажирами потерпел крушение.

Сообщается, что самолет попал в аварию в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР и вызвал лесной пожар.

Телеканал CGTN написал в Twitter, что проводятся поисково-спасательные работы.

В Генконсульстве России в Гуанчжоу сообщили, что не располагают информацией о российских гражданах на борту потерпевшего крушение самолета.

"На данный момент информации (о гражданах РФ — ред.) нет", — заявили там журналистам.

Управление гражданской авиации КНР активировало механизм действий в чрезвычайных ситуациях и направило на место специальную рабочую группу, следует из заявления на сайте ведомства.

Ранее ведомство подтвердило, что Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека (123 пассажира и девять членов экипажа), потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

АКЦИИ BOEING

Акции Boeing на предварительных торгах в США падают в цене на 7% после сообщения о крушении лайнера Boeing 737 на юге Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 мск акции Boeing на предварительных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже дешевели на 7,02% — до 179,3 доллара. При этом фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,24% — до 34551 пункта, а на S&P 500 — на символические 0,08%, до 4449,75 пункта.

Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines со 133 пассажирами на борту потерпел крушение на юге Китая, сообщило ранее в понедельник Центральное телевидение Китая.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

УПРАВЛЕНИЕ АВИАЦИИ КНР ПОДТВЕРДИЛО КРУШЕНИЕ BOEING 737 КОМПАНИИ CHINA EASTERN, НА БОРТУ НАХОДИЛИСЬ 132 ЧЕЛОВЕКА — 123 ПАССАЖИРА И 9 ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА

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