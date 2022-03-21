МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. РЖД возобновляют с 30 апреля еженедельное курсирование круизного поезда "Жемчужина Кавказа" по маршруту Москва — Майкоп — Нальчик — Грозный — Махачкала — Дербент — Кисловодск — Москва, сообщает компания. РЖД запустили на своем сайте сервис для бронирования отелей и экскурсий

"По многочисленным просьбам возобновляем еженедельное курсирование круизного поезда "Жемчужина Кавказа". В летнем сезоне 2021 года он настолько полюбился путешественникам, что получил премию "Сделано в России", учрежденную при поддержке Ростуризма", — говорится в релизе.

Уточняется, что по результатам обратной связи туристов РЖД скорректировали маршрут поезда, добавив Адыгею и Кабардино-Балкарию.

Начиная с 30 апреля по 24 сентября 2022 года круизный туристический поезд № 930/929 "Жемчужина Кавказа" будет по субботам отправляться из Москвы с Казанского вокзала. "В пути поезд сделает длительные остановки в Майкопе, Нальчике, Грозном, Махачкале, Дербенте и Кисловодске, во время которых путешественники смогут организовать для себя знакомство с достопримечательностями. Продолжительность круиза составит семь суток. В Москву поезд будет возвращаться по пятницам", — отмечают в РЖД.

По данным компании, в круизе используются вагоны поезда "Александр Невский". В составе поезда курсируют вагоны класса "Люкс", вагоны СВ, купейные вагоны, вагон-душ, вагон-ресторан и вагон-бар. Все они оборудованы системами кондиционирования, биотуалетами, а также розетками для зарядки гаджетов.