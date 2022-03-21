ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула из Таиланда более 70 россиян, сообщает перевозчик в понедельник. В Крыму ожидается туристический бум

"На крыльях "Уральских авиалиний" из Таиланда вернулись более 70 россиян. Сегодня утром в "Кольцово" приземлился самолет с туристами из Свердловской и Иркутской областей, Забайкалья и Приморского края", — говорится в сообщении.

Рейс выполнялся со стыковкой в Стамбуле, где авиакомпания предусмотрела для пассажиров возможность размещения в отеле.

"Мы прорабатывали множество вариантов возвращения и сделали все возможное, чтобы наши путешественники оказались дома, несмотря на то, что организация вывоза – очень дорогостоящее мероприятие для авиакомпании. При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вместе с коллегами из министерства внешних экономических связей и торговли РФ и российского генконсульства в Пхукете у нас все получилось. Рады, что смогли помочь соотечественникам", — отмечается в сообщении перевозчика.

Ранее генеральный менеджер тайской принимающей компании "Илвес тур" Виктор Кривенцов рассказал РИА Новости, что россияне на протяжении последних нескольких месяцев занимали лидирующее место по количеству туристов в Таиланде. По официальным данным властей Таиланда, в стране сейчас находится около 7 тысяч россиян.