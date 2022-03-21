МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, кроме того, в этом году будут увеличены посевные площади под сахарную свеклу и гречиху, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину. Мишустин рассказал о работе над снижением влияния санкций на экономику

"Сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Подчеркиваю – запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса", — сказала Абрамченко.

Она отметила, что посевы гречихи и сахарной свеклы в этом году планируется увеличить "в среднем на 50 тысяч гектаров". "Это значит, что новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках в магазинах, а российские кондитеры и хлебопеки получат необходимый объем сахара", — пояснила вице-премьер.

Она подчеркнула, что российский АПК полностью обеспечивает страну основными продовольственными товарами. "Никаких предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления не наблюдается. Дополнительно для насыщения рынка и увеличения ассортимента мы продолжаем расширять поставки импорта из дружественных нам стран", — добавила Абрамченко.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в пятницу говорил, что отгрузки сахара в России идут без перебоев, все заводы работают круглосуточно. При этом, по его словам, посевные площади под сахарную свеклу будут расширены; Минсельхоз ожидает хороший урожай, который позволит обеспечить сахаром и Россию, и страны ЕАЭС.

Абрамченко также сообщила, что посевная в России уже идет на территории четырех федеральных округов, российские аграрии полностью обеспечены отечественными семенами основных зерновых культур, а также горюче-смазочными материалами и удобрениями — на уровне прошлого года.

По ее словам, по состоянию на 18 марта яровой сев проведен на площади 278 тысяч гектаров, что на 62 тысячи гектаров больше площади прошлого года на ту же дату. Озимых зерновых культур подкормлено на площади 4,7 миллиона гектаров — на 500 тысяч гектаров больше площади прошлого года.