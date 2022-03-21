МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" в условиях сокращения производственной загрузки перевел в простой 20% сотрудников, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Тегеран

"Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) в условиях масштабных снижений в сфере международных авиационных перевозок оптимизировал графики работы персонала с учетом сокращения загруженности производственных подразделений и административных служб. С 16 марта 2022 года часть персонала группы компаний МАШ переведена в режим простоя, возникшего по причине, не зависящей от работодателя и сотрудников", — сказала Захаренкова.

Она отметила, что в период простоя работнику выплачивается две трети от оклада, рассчитанного за период простоя, также за ним сохраняются рабочее место и условия по ДМС.

"Данная мера в максимально возможной степени позволяет обеспечить социальную защиту и поддержку работников аэропорта "Шереметьево" в текущих условиях. При этом доля персонала группы компаний "Международный аэропорт "Шереметьево", который был переведен в режим простоя, существенно ниже указанных в ряде СМИ 40%, она составляет 20%", — сообщила Захаренкова.

По ее словам, доля сотрудников различных подразделений аэропорта и дочерних компаний, переведенных в простой, варьируется в зависимости от загрузки и снижения объемов производственной деятельности каждого конкретного предприятия. Из штатного расписания МАШ также исключаются все вакантные единицы. Представитель отметила, что для работников организовано кадровое консультирование, выстроено взаимодействие с работодателями Москвы и Московской области в смежных и других отраслях для содействия сотрудникам в дальнейшем трудоустройстве при потребности.

"В условиях практически 70%-го сокращения производственной загрузки аэропорта "Шереметьево" реализованные меры являются не только оптимальными, но и максимально социально-ориентированными, направленными на сохранение производственного и кадрового потенциала компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях", — добавила Захаренкова.