МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Спрос на сахар в России стабилизируется, объем его продаж в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в необходимом объеме, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Абрамченко оценила уровень запасов сахара и гречки в России

"В конце февраля-начале марта мы столкнулись с ажиотажным потребительским спросом на сахар. Сейчас спрос стабилизируется, об этом говорят оперативные данные продаж от ФНС России. При том, что все крупнейшие ритейлеры поддерживали объемы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объем продаж снизился на 29%", — подчеркнули в министерстве.

В Минпромторге также напомнили, что федеральные сети зафиксировали наценку на сахар до 5%. Запасы по сахару оперативно пополняются, а поставки продолжаются. В мелких локальных сетях и несетевой торговле сахар есть в наличии в течение дня и продается обычными темпами по рыночной цене.

"В целом в рамках проработки вопросов по ценообразованию и поставкам сахара ФАС России совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФНС России разработали проект плана мероприятий по обеспечению внутреннего рынка сахаром-песком, которым предусмотрен ряд мер, направленных на сглаживание проблем с данным товаром", — уточнили в министерстве.

На прошлой неделе замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отмечал, что производство сахара в стране налажено в достаточном количестве. Более того, с учетом того, что принято решение о запрете экспорта и о его свободном импорте, никаких перебоев с этой востребованной у населения товарной позицией не ожидается.