МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Покупатели по-прежнему могут приобрести технику в кредит или рассрочку во многих российских магазинах, несмотря на волатильность курсов валют и увеличенную ставку ЦБ РФ, сообщили РИА Новости представители рынка. В Минпромторге рассказали о стабилизации спроса на сахар в России

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это западные страны начали вводить санкции, что привело к резкому снижению курса рубля и высокой волатильности на рынках. В результате Центральный банк решил экстренно повысить ключевую ставку – на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. В пятницу, 18 марта, ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне.

В "Билайне", МТС и "Мегафоне" подтвердили, что возможность оформить технику в кредит или рассрочку все еще доступна для покупателей. "Предложения по рассрочке несколько изменились, например, пока что нет возможности взять товар в рассрочку на срок 24 или 36 месяцев. Но появились рассрочки на три и шесть месяцев", — уточнили в "Билайне". В "Мегафоне" также пояснили, что количество таких предложений, хоть и незначительно, но сократили, например, в тех случаях, когда "партнеры пересматривают условия".

"Кредиты и программы рассрочки на товары продолжают действовать. На данный момент можно оформить рассрочку на смартфоны, ноутбуки, планшеты, носимые устройства и многое другое от банков-партнеров Сбер, Ренессанс, ОТП, Почта Банк, МТС Банк, Совком Банк", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Связного".

Оплата частями и покупки в кредит доступны и на "Яндекс.Маркете". "Мы видим, что доля покупок с оплатой частями за последний месяц выросла в три раза, поэтому думаем над расширением товарных категорий, оплата которых доступна таким способом", — сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. О возросшем спросе на покупки в кредит сообщали и в МТС — по оценкам компании, за последнюю неделю продажи смартфонов в кредит в магазинах сети выросли в два раза по сравнению с показателем на 7-13 марта.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" также сохранила возможность взять технику в кредит. "М.Видео" и "Эльдорадо" продолжают продажи в кредит, так как имеют собственную кредитную платформу, к которой подключено более 10 банков и финансовых организаций, это позволяет нам даже в текущей нестабильной ситуации предлагать покупки в кредит тем, кому это нужно", — заявили в группе. Действует и система покупки trade-in, когда при сдаче устройства можно купить новое со скидкой. Однако от рассрочки в магазинах сети временно отказались.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин сообщил РИА Новости, что основной причиной, по которой некоторые магазины вынуждены отказываться от продажи товаров в рассрочку и кредит, является ставка рефинансирования, увеличенная до 20%. Он пояснил, что в связи с этим "кредиты стоят сегодня 30%" и, как следствие, становятся крайне дорогими, а это в дальнейшем может привести к практически полному отказу от покупок в кредит.