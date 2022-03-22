МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Большинство российских брендов одежды перейдут с европейских импортных материалов на турецкие и китайские ткани, которые из-за курса валют также вырастут в цене, что скажется на финальной стоимости изделия, заявила РИА Новости основательница и дизайнер собственного одноименного бренда одежды Виктория Куксина. Ритейлер "Технопарк-Центр" зафиксировал цены на ряд товаров

"Практически все ткани и пряжи (либо их компоненты) — импортные. На замену европейским тканям придут турецкие и китайские (которые, к слову, бывают очень качественными и высокотехнологичными), но цены на них в любом случае выражаются в долларах, а значит, одежда будет дорожать", — считает Куксина.

Она также отметила, что в России много талантливых дизайнеров и профессиональных технологов, есть возможность найти оборудование и швей, но все упирается в материалы.

"Пожалуй, развитие собственных производств сырья для модной индустрии — лучшее, что может дать нам этот кризис", — заключила дизайнер. Эксперты рассказали о резком подорожании каско в России

Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник заявил, что Татарстан планирует выстроить новые логистические схемы для поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана. Минниханов отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и санкционным давлением со стороны западных государств. Руководством страны предпринимается ряд мер по поддержке граждан и различных отраслей. На уровне республики также создан штаб, утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики.