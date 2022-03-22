МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ажиотажный спрос на лекарственные препараты в аптеках РФ идет на спад, все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Мурашко рассказал о поставках жизненно важных препаратов

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что последние 3 недели в России есть ажиотажный спрос на препараты, который спровоцирован фейками и недостоверной информацией.

"Все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, производство и поставки жизненно важных препаратов продолжаются. Сложности с логистикой были вызваны необоснованным ажиотажным спросом в аптечном сегменте, который идет на спад", — говорится в сообщении.

При этом, в предыдущие годы имело место сокращение поставок препаратов по отдельным торговым наименования, но оно никак не связано с какими-либо санкционными ограничениями, уточнили в пресс-службе.