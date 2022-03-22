КАЗАНЬ, 22 мар — ПРАЙМ. Заместить зарубежные детали в отечественном пассажирском лайнере Ту-214 можно за год, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев"). Россия на фоне санкций ускорит реализацию проектов МС-21 и SSJ100

"В минимальном количестве. Я думаю, что за этот год мы практически их заместим. Особой зависимости нет", — сказал Борисов.

В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы.

Завод сможет производить минимум 10 пассажирских самолётов Ту-124 в год, заявил Борисов.

"Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолётов Ту-214", — сказал он.

По словам Борисова, сейчас стоит вопрос о возможности использования Ту-214 российскими авиакомпаниями, такими как "Аэрофлот", Red Wings и другие.

В ходе визита вице-премьер осмотрел производственные площади авиационного завода и обсудил его дальнейшие производственные планы.

"Насущный вопрос — это восстановить в нужном количестве производство отечественных моделей, для того чтобы мы не испытывали сложностей с перевозками граждан России как внутри страны, так и за рубежом", — добавил Борисов.

Ранее в марте Борисов сообщал, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) при необходимости может увеличить производство самолетов Ил-96 и Ту-214.