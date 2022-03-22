МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер "Яндекс.Маркет" снизил комиссию на продажу одежды и обуви до 1 рубля для магазинов, которые используют экспресс-доставку, следует из информации на сайте компании.

Согласно объявлению на сайте, для этого магазину необходимо до конца апреля подключиться к модели FBS Express (Fulfillment by Seller Express). "На текущий момент мера предназначается для поддержки брендов одежды и обуви, поскольку именно в этой категории особенно остро стоит необходимость оптимизации расходов. При этом сама модель экспресс-доставки из магазинов доступна для многих категорий товаров", — объяснили РИА Новости в компании. Обычная же комиссия составляет 4% от стоимости товара.

В пресс-службе компании также отметили, что ранее был запушен и ряд других мер поддержки продавцов в других категориях. Например, до конца июня поставка товаров на региональные склады "Яндекс.Маркета" с его транзитного склада в Подмосковье будет обходиться продавцам в 10 рублей за коробку или палету вместо стандартного тарифа — от 150 рублей до 5 тысяч.

Кроме того, если магазин до 30 июня подключится к электронному документообороту "Яндекс.Маркета", то получит скидку 20% на годовое обслуживание у операторов ЭДО — СБИС и "Диадока" (систем электронного документооборота). Сервис также снизил для продавцов стоимость хранения, обработки и доставки товаров весом от 15 до 25 килограммов.

В "Яндекс.Маркете" добавили, что локальные бренды разных масштабов выражают интерес к размещению на маркетплейсах, поскольку "площадка предоставляет не только широкую аудиторию покупателей и помощь в логистике и хранении, но и рекламные возможности", в связи с чем сервис планирует в скором времени оказать поддержку и таким брендам.

"Также мы понимаем, что у многих брендов возникнут трудности с товарами в наличии. Вероятно, в этих условиях бренды, производства и площадки будут объединяться, чтобы наращивать ассортимент локально", — заключили в пресс-службе.