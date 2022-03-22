МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями разрешила россиянам совершать сделки купли-продажи недвижимого имущества с нерезидентами из недружественных стран, говорится в сообщении Минфина РФ. СМИ: в Швейцарии заблокировали недвижимость, принадлежащую Авену

"17 марта 2022 года подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела обращения физических лиц по сделкам с недвижимым имуществом. Руководствуясь постановлением правительства РФ от 06.03.2022 № 295, подкомиссией принято решение: разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия", — сказано в сообщении.

Кроме того, резидентам разрешена покупка недвижимости у нерезидентов, связанных с государствами, совершающими недружественные действия. "При этом денежные средства по таким сделкам должны будут зачислены на счет типа "С" в порядке, определенном указом президента РФ от 05.03.2022 № 95", — отмечает Минфин.

Подкомиссия также разрешила резидентам заключать договоры участия в долевом строительстве и исполнять обязательства по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с государствами, совершающими недружественные действия, добавляется в сообщении.