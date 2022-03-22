МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Оснований говорить о каком-либо дефиците лекарств на фоне санкций в настоящее время нет, заявил главный внештатный специалист клинический фармаколог Минздрава России, академик РАН Владимир Петров.
Он отметил, что ажиотажный спрос наблюдается, однако оснований для этого нет, поскольку "производство работает, поставки препаратов идут, в том числе — импортных". Петров добавил, что дистрибьюторы и производители часто просто не успевали подвозить нужное количество упаковок в аптеки, но сейчас ситуация стала налаживаться.
По словам Петрова, врач при назначении лечения должен указывать международное непатентованное наименование препарата — то есть, название действующего вещества. А фармацевтический работник в аптеке почти всегда найдет несколько аналогичных препаратов с тем же действием и той же эффективностью.
"Это — требование законодательства. Поэтому, если в конкретной аптеке пропал конкретный препарат с конкретным торговым наименованием, ситуацию не стоит называть дефицитом", — подчеркнул он.