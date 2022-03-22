МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Оснований говорить о каком-либо дефиците лекарств на фоне санкций в настоящее время нет, заявил главный внештатный специалист клинический фармаколог Минздрава России, академик РАН Владимир Петров. Кабмин подготовил новые меры поддержки экономики в условиях санкций

Он отметил, что ажиотажный спрос наблюдается, однако оснований для этого нет, поскольку "производство работает, поставки препаратов идут, в том числе — импортных". Петров добавил, что дистрибьюторы и производители часто просто не успевали подвозить нужное количество упаковок в аптеки, но сейчас ситуация стала налаживаться.

По словам Петрова, врач при назначении лечения должен указывать международное непатентованное наименование препарата — то есть, название действующего вещества. А фармацевтический работник в аптеке почти всегда найдет несколько аналогичных препаратов с тем же действием и той же эффективностью.

"Это — требование законодательства. Поэтому, если в конкретной аптеке пропал конкретный препарат с конкретным торговым наименованием, ситуацию не стоит называть дефицитом", — подчеркнул он.