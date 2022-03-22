Минпромторг: иностранные компании не заявляли о полном уходе из России
Мантуров: никто из иностранных компаний не заявлял об окончательном уходе из России
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Иностранные предприятия промышленности и торговли официально не заявляли об окончательном уходе с российского рынка, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"О таких заявлениях, что хлопнули дверью и ушли, нам неизвестно", — ответил он в ходе брифинга на вопрос, есть ли среди иностранных компаний промышленности и торговли те, кто заявил об окончательном уходе из России.
Мантуров также отметил, что приостановка поставок или производства продукции происходит, в частности, из-за проблем с логистикой. Однако все "вставшие" или временно закрывшиеся компании, по данным Минпромторга, сохраняют свои социальные обязательства: выплачивают заработную плату.