МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что РФ в 2022 году произведет 19 российских самолетов SSJ100, для этого имеются все необходимые зарубежные компоненты.

"И не надо забывать про самолет Sukhoi Superjet… На 19 бортов полностью имеется комплектация зарубежная, и до конца года будут исполнены контракты в объеме 19 машин. Плюс часть бортов, которые у нас так называемые "белые хвосты". Это те машины, которые ранее не были реализованы заказчиком. Мы их сейчас доводим до летной годности, и они будут также поставлены нашим российским эксплуатантам", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Мантурова, импортозамещенную версию российского самолета SSJ100 планируют сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В следующем году мы рассчитываем на уже полностью завершение и импортозамещение, проведение всех необходимых сертификационных полетов, испытаний, и уже начать поставку (импортозамещенного — ред.) SSJ100 в российские компании в 2024 году", — сказал он.

МС-21

Мантуров рассказал, что серийное производство импортозамещенной версии российского самолета МС-21 начнется в 2024 году.

"Скорее всего это будет 2024 год по завершению работ по импортозамещению, завершение всех сертификационных процедур, потому что любая компонента, которая меняется, в самолете требует проведения соответствующих процедур, испытаний для того, чтобы отвечать всем требованиям авиационной безопасности", — сказал он.

"Объединённая авиастроительная корпорация" поставит в опытную эксплуатацию два российских пассажирских самолета МС-21 до конца 2022 года, заявил журналистам глава Минпромторга.

"Что касается самолета МС-21: вы знаете, что у нас продолжается работа по сертификации, будет поставлено в подконтрольную эксплуатацию два самолета МС-21", — отметил он, уточив, что поставка запланирована до конца года.

Министр также подчеркнул, что продолжается работа над сертификацией импортозамещенной версии МС-21.

Он добавил, что иностранные производители отказались поставлять компоненты для самолета МС-21, причем даже по предоплаченным заказам.

"Нам отказано в поставке компонентов (для МС-21 — ред.) в рамках нашей широкой международной кооперации. При том что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких", — отметил он.

МС-21-300/310 — российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.

ТУ-204 и ТУ-214

Возобновлять серийное производство отечественного пассажирского самолета Ту-204 сейчас нет смысла, так как акцент сделан на Ту-214, сообщил глава Минпромторга.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов 17 марта заявил, что необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска среднемагистральных Ту-204/214 и российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96.

"Что касается самолетов хорошо известных — Ту-204, 214, Ил-96. Возможность расширения объемов производства присутствует, но мы исходим из здравого смысла, имея в виду, что МС-21 аналогичен по характеристикам с точки зрения пассажировместимости с Ту-214 и 204. И мы будем исходить из того, в первую очередь, что 214-е машины, которые сегодня производятся на Казанском авиационном заводе, сегодня поставляются в основном государственной авиации", — сказал Мантуров.

Он добавил, что Минпромторг планирует сохранить ранее принятый формат по поставке основным заказчикам, при этом прорабатывает вариант, при котором получится увеличить темп производства — с сегодняшних трех до 10 самолетов в год.

"Это работа будет вестись параллельно… глубоко, с учетом той работы, которую мы проводим и по Ту-204, и по перспективному самолету дальней авиации… Возобновлять производство 204, мы считаем, нет смысла, исходя из того, что мы определенное время назад сделали акцент в первую очередь на 214-й машине", — сказал Мантуров, отметив, что для Ту-214 планируется предусмотреть дополнительные сборочные мощности.

Он добавил, что этот самолет универсален и большей дальностью, и оптимальной пассажировместимостью, которая сегодня востребована заказчиками.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ

Минпромторг не исключает международной кооперации в авиастроении с дружественными России странами, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

"Мы сделали вывод, что ждать точно у моря погоды смысла нет, и будем интенсифицировать работу по импортозамещению, имея в виду те заранее уже подписанные соглашения с компаниями, кто заинтересован в этой работе", — прокомментировал Мантуров отказ иностранных производителей поставлять компоненты для самолета МС-21.

"В первую очередь это всем известные структуры, которые располагаются на территории России, но мы не исключаем международные кооперации с дружественными нам странами", — добавил он.