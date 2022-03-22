МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Дефицит средств женской гигиены по-прежнему наблюдается на полках в российских магазинах, хотя ритейлеры активно пытаются восполнить пустеющие стеллажи, а Минпромторг обещает поставки новых товаров в ближайшее время, выяснили корреспонденты РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, почему не стоит закупать впрок сахар и крупы

После начала спецоперации на Украине и заявления компании Procter&Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов на маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники, а россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров ранее заявлял, что P&G занимает первые места на российском рынке в своих ключевых категориях.

Корреспонденты РИА Новости обошли несколько крупных супермаркетов и магазинов товаров для дома в Москве и Санкт-Петербурге и убедились, что средств женской гигиены на полках практически нет. При этом продавец в "Магните" отметила, что продукции нет уже давно, и место на этих полках уже заняли другие товары, так как доставки в ближайшее время и не ожидается. Сотрудница "Перекрестка" рассказала РИА Новости, что поставки прокладок продолжаются, однако они настолько невелики, что их еще до попадания на полки разбирают сотрудники магазина.

В "Ашане" полки с товарами женской гигиены завешены баннерами "Товар в пути" на протяжении последней недели. Сотрудники магазина петербургской сети "Улыбка Радуги" РИА Новости также рассказали о проблемах с поставками — "прокладки практически не доставляют, только ежедневные пока в наличии".

ОБЕЩАНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

В пресс-службах ритейлеров и маркетплейсов РИА Новости заявляют, что видят повышенный спрос на товары женской гигиены и прикладывают все усилия, чтобы его удовлетворить. Так, пресс-служба сети магазинов косметики, парфюмерии и бытовой химии "Подружка" сообщила, что наблюдает повышенный спрос на многие категории товаров, включая предметы женской гигиены. "Ситуация у поставщиков разная, ключевые трудности связаны с нарушением цепочек поставок и валютными рисками. Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить повышенный спрос", — сказали в пресс-службе.

В "Магните" же не видят серьезных предпосылок для дефицита средств женской гигиены. "Запасы товаров этой категории на наших распределительных центрах исчисляются десятками дней. Кроме того, мы продолжаем сотрудничество со всеми традиционными поставщиками этой продукции, отгрузки товара пока не останавливались. Локальные проблемы с доступностью возможны, но они в большей степени были продиктованы проведением нами традиционных акций на этот ассортимент. Сейчас мы оперативно пополняем магазины товаром", — подчеркнули в пресс-службе.

Маркетплейс Ozon объяснил, что за последнее время с сайта было скрыто более 200 карточек с завышенными ценами. "Мы регулируем стоимость социально значимых товаров, к которым также относим и средства личной гигиены. Товары с завышенными ценами мы скрываем с витрины и просим продавцов скорректировать стоимость", — отметили в компании.

А пресс-служба сервисов электронной коммерции "Яндекса" сообщила РИА Новости о том, что "пользователи активно искали специальные предложения и выгодные цены на прокладки и тампоны", однако в компании не видят сокращения ассортимента в этой категории, так как на "Яндекс Маркете" реализуют свою продукцию большое количество продавцов.

В свою очередь Минпромторг РФ рассказал РИА Новости, что "с учетом введения определенных ограничений и переориентацией логистических путей по доставке сырья и химикатов, товар доставляется дольше". Кроме того, в министерстве было проведено совещание с "самым крупным производителем средств женской гигиены", который "еще раз заверил в том, что проблемы пустых полок в первую очередь связаны с доставкой товара до магазинов".

"Товар разбирают быстрее, чем работают службы логистики компании. Ажиотажный спрос способствует "вымыванию" товара с полок… Запасы продукции на складах есть, и она будет доставлена в ближайшее время. Отечественные производители средств женской гигиены полностью обеспечивают потребность рынка, поэтому дефицита не будет", — подчеркнули в Минпромторге.