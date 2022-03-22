МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 14 по 20 марта сократились почти на 11% по сравнению с предыдущей неделей, а средняя стоимость одной покупки — на 9,5%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Участники рынка рассказали о проблеме дефицита средств женской гигиены

Индекс недельных расходов россиян, представляющий динамику объема потребления товаров повседневного спроса, снизился по сравнению с предыдущей неделей на 10,8%, до 6 065 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 21,3%.

При этом по сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (5 285 рублей), индекс недельных расходов вырос на 14,8%, или 780 рублей.

В то же время индекс среднего чека, демонстрирующий динамику стоимости покупок домохозяйств, сократился за неделю на 9,5%, до 697 рублей, рост по сравнению с прошлым годом — 15,8%. По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (652 рубля) этот недельный чек оказался выше на 6,9%, или 45 рублей.