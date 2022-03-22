МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk предупредила клиентов о прекращении деятельности и продаже своих активов в России, следует из соответствующего уведомления датской компании для клиентов. Японский NEC останавливает новые заказы, поставки и инвестиции в Россию

"В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной A.P.Moller-Maersk, как ответственный участник транспортного рынка, принял решение о прекращении деятельности Maersk и продаже активов компании в России", — сообщает компания.

Уточняется, что холдинг также прекращает приём новых букингов (заказов) на всех своих сервисах в и из РФ, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные. "Вывоз всех ранее ввезённых контейнеров из России планируется до конца апреля 2022 года", — говорится в сообщении.

Как сообщал на прошлой неделе генеральный директор компании A.P. Moller- Maersk A/S Сёрен Скоу, принято решение о прекращении владения Global Ports (ведущий оператор контейнерных терминалов в России — ред.) и продаже всех остальных активов в России. Также компания перестала закупать российскую нефть для своих судов. Ранее в марте APM Terminals B.V. — "дочка" Moller-Maersk — уведомила Global Ports о намерении выйти из акционерного капитала компании.

Кроме того, в начале марта Moller-Maersk прекратил принимать новые заказы из РФ — кроме перевозок продуктов питания и лекарств. А в Санкт-Петербург и Калининград компания не принимает заказы на любые виды товаров с 3 марта.

Перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает более 80 тысяч человек.