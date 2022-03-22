МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Газпром" разработает климатическую стратегию компании до 2050 года и представит её в 2023 году, сообщила компания. МВФ: Россия обладает средствами для обслуживания внешнего долга

"Совет директоров поручил Правлению разработать Климатическую стратегию ПАО "Газпром" до 2050 года и представить её на рассмотрение в 2023 году", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

Отмечается, что "Газпром" реализует планы в области низкоуглеродного развития в соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года".

"Газпром" разрабатывает сценарии устойчивого развития, определяющие долгосрочные целевые показатели и стратегические подходы по сокращению выбросов парниковых газов. Работа ведется с учетом специфики и условий функционирования национальной экономики, первоочередных задач компании, а также вектора низкоуглеродного развития. На основе этих сценариев будет разработана Климатическая стратегия компании", — также отмечается в сообщении.