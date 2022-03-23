МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Гендиректор "Люксорта-Сервис", подавшего заявку на регистрацию бренда "ИДЕЯ", Константин Куккоев в беседе с РИА Новости рассказал, что новая компания сможет полностью удовлетворить спрос на российском рынке после ухода с него ИКЕА.

Шведской компании ИКЕА 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. А во вторник Роспатент принял заявку от "Люксорта-Сервис" на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ". Он выполнен в цветах и стиле логотипа ИКЕА, представляя собой практически его аналог.

"Да, я думаю, мы сможем", — ответил Куккоев на вопрос, сможет ли компания удовлетворить российский спрос, который приходился на ИКЕА.

"Гиганта рынка сейчас, на данный момент, нет, деятельность его приостановлена, что вызвало определенные трудности … и поэтому я думаю, что если появится альтернатива,.. то все поймут и пойдут уже к российским производителям", — отметил Куккоев.

Гендиректор также сообщил, что часть денег, полученных в случае выигрыша в суде, будет направлены на развитие будущего производства и магазинов. На прошлой неделе Куккоев подал иск в суд, потребовав от шведской торговой сети 1 квадриллион рублей из-за срыва планов его дизайн-студии после приостановки деятельности компании в России.

Комментируя схожесть логотипов, основатель "ИДЕИ" отметил, если Роспатент зарегистрирует его, то никаких вопросов у шведской компании не должно быть. Он также добавил, что схожесть в первую очередь рассчитана на то, чтобы люди ассоциировали бренд как российский аналог. "Всю мебель можно будет приобрести в новом российском бренде", — заключил Куккоев.