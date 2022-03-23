МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Траты россиян на покупку косметики в онлайн-магазинах за месяц выросли больше чем на треть — средний чек увеличился с 3 550 рублей до 4 983 рублей, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

"В категории магазинов онлайн-оборот вырос на 31%. Также вырос и средний чек — на 40%, с 3 550 рублей до 4 983 рублей. Количество транзакций при этом снизилось на 9%", — выяснили аналитики, изучив, как изменились онлайн-продажи в период с 24 февраля по 20 марта по сравнению с аналогичным периодом с 30 января по 23 февраля.

Косметическими товарами, которые россияне покупали чаще всего в исследуемый период в косметических онлайн-магазинах, стали уходовая и декоративная косметика, а также парфюмерия иностранных брендов, которые объявили об уходе с российского рынка. Спросом пользовались также солнцезащитные и увлажняющие кремы, что вполне естественно в преддверии летнего сезона.

Повышение спроса на косметику в период с 24 февраля по 20 марта, говорят авторы исследования, может быть связано с тем, что россияне стараются заранее закупиться необходимыми косметическими средствами до повышения цен и ухода многих брендов с рынка. Также на этот период пришлось празднование 8 Марта, а к этому дню традиционно повышаются продажи косметики.