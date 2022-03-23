МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Флагман гражданской авиации Вьетнама, авиакомпания Vietnam Airlines, приняла решение приостановить полеты в Россию по маршруту Ханой – Москва – Ханой из-за необходимости пересмотра процедур, связанных со страхованием самолетов, сообщает во вторник вьетнамское государственное новостное агентство VNA. Туроператоры предупредили о возможных рисках полетов на Шри-Ланку

Приостановка начнется с 25 марта до особого распоряжения, сообщает агентство.

Авиакомпания в специальном заявлении выразила сожаления в связи с форс-мажорными обстоятельствами и предложила пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, вернуть их с полной компенсацией или перенести путешествие на период, когда полеты в Москву будут возобновлены, говорится в сообщении.

Vietnam Airlines – одна из немногих авиакомпаний, продолжающих полеты в Россию. Рейсы в Москву, два месяца назад возобновленные после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19, выполняются один раз в неделю.

Авиакомпания заявила, что прилагает все возможные усилия к скорейшему возобновлению полетов, сообщает VNA.