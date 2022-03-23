МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Автомобильный и железнодорожный транзит из Крыма в сторону Одессы восстановится в недалекой перспективе, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.

"Уверен, что уже в недалекой перспективе будет восстановлен транзит и через Херсонскую область в сторону Одессы", — сказал он.

Степанов отметил, что увеличится нагрузка на автомобильные и железнодорожные транспортные магистрали, связывающие между собой южные регионы.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.