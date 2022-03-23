МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных, сообщила пресс-служба ведомства. "Яндекс.Маркет" снизил комиссию на продажу одежды и обуви

Компания подтвердила факт утечки личных данных клиентов сервиса, теперь ей грозит штраф на сумму от 60 до 100 тысяч рублей.

Точную сумму штрафа определит суд, отмечается в сообщении.

В начале марта "Яндекс" сообщил о том, что в результате недобросовестных действий сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" в интернет утекли телефоны клиентов сервиса и информация об их заказах. При этом, согласно данным компании, утечка не коснулась банковских данных пользователей, их логинов и паролей.

Во вторник СМИ сообщили, что в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды" с информацией об их ФИО, адресах, номерах телефона, электронной почте, а также о сумме заказов.

Пресс-служба "Яндекса" назвала эти данные неверными и опровергла их связь с инцидентом в начале марта.