МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Европейские компании заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым, сообщает фонд "Росконгресс", который является организатором ПМЭФ. Матвиенко предупредила, что место Siemens в России могут занять другие

В сложившейся геополитической ситуации нужен развернутый, прозрачный, честный диалог, а идея единого экономического пространства как никогда важна, и бизнес является таким связующим мостом, отмечается в пресс-релизе.

"Мы переживаем сложные времена, однако принципиально важно сохранять честный диалог, сесть за стол переговоров, найти именно те точки соприкосновения, где наши взгляды сходятся и по которым можно работать. Важно сделать акцент на решении глобальных вызовов, продолжая работу по поддержке компаний-членов АЕБ, которая традиционно является участником важнейших форумов "Росконгресса". Мы все заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации и продолжении работы на российском рынке", – подчеркнул Шиллинг.

"После 2014 года именно представители бизнеса стали движущей силой в сторону смягчения санкций. Большая Евразия – это геополитическое пространство, на территории которого расположены 45% стран мира, объединяющее более двух третей населения планеты. Сотрудничество этих государств объединяет все сферы рыночных отношений. Глобальная экономика диктует свои правила, мировой рынок не может развиваться в условиях изоляции его игроков, нам необходимо всесторонне оказывать поддержку друг другу", – подчеркнул Кобяков.

Стороны также обсудили готовность содействовать формированию общего экономического и цифрового пространства, способствовать развитию инфраструктуры, а также налаживать и укреплять связи между представителями бизнеса различных стран континента.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.