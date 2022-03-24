МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Табачная компания Philip Morris International рассматривает варианты реструктуризации своего бизнеса в России, включая возможную передачу активов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Россиян предупредили о возможном снижении импорта алкоголя

"Компания Philip Morris International в настоящий момент рассматривает варианты реструктуризации своего бизнеса в России, включая возможную передачу активов. Это решение связано с продолжающимися логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде, которые оказывают прямое воздействие на темпы и объемы производства табачной и никотиносодержащей продукции", — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что ключевыми приоритетами PMI в России остаются соблюдение всех социальных обязательств перед российскими сотрудниками, выполнение всех текущих налоговых и деловых обязательств, а также строгое соответствие действующему законодательству РФ.

PMI также сообщила о сокращении своей производственной деятельности в России. В частности, компания остановила выпуск ряда продуктов и приостановила маркетинговую деятельность. PMI уточнила, что отменила запуск своего флагманского продукта нагревания табака IQOS Iluma в РФ, который был запланирован на март 2022 года. Отменены и планы по производству более 20 миллиардов стиков TEREA для IQOS Iluma и связанные с этим текущие инвестиции в размере 150 миллионов долларов.

Ранее компания объявила о приостановке запланированных инвестиций в Россию, включая запуск всех новых продуктов, а также о снижении объемов производства из-за перебоев в цепочках поставок.

Штаб-квартира Philip Morris находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament и другие. В прошлом году на Россию у нее приходилось почти 10% общего объема отгрузок сигарет и продукции для устройств нагревания табака. По итогам года компания незначительно сократила этот объем в России — на 0,5%, до 68,8 миллиарда единиц.