МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ намерено в 2022 году кратно увеличить размер субсидий, предоставляемых российским IT-компаниям, правила их выдачи будут утверждены в ближайшее время, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин. Эксперт предрек рост спроса на специалистов по работе с людьми в IT-сфере

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, по которому из федерального бюджета ежегодно будут выделяться бюджетные ассигнования на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий.

"В ближайшее время будут утверждены постановления правительства, которые зафиксируют правила предоставления субсидий. Вчера мы отнесли соответствующий проект в правительство. Рассчитываем, что в ближайшее время они будут подписаны. Помимо этого будут предусмотрены дополнительные объемы финансирования к тем, что уже сейчас есть. Сейчас в бюджете совокупно предусмотрено более 7 миллиардов рублей на три института развития. И мы рассчитываем, что эти объёмы будут кратно увеличены уже в этом году", — сказал Паршин.

По его словам, основным изменением будет корректировка пропорции софинансирования. "Если в предыдущий период у нас было 50 на 50. Компания должна была на каждый рубль государственный предоставить ещё свой. Сейчас пропорция будет изменена 20 на 80. 80% — гранатовое финансирование, 20% — собственные средства", — сказал Паршин.

Он уточнил, что за последние два года Минцифры смогло построить достаточно эффективную систему грантовой поддержки. "У нас три института развития, которые предоставляют именно гранты. Это Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково" и Российский фонд развития информационных технологий", — отметил Паршин.