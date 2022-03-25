МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Renault, как и большинство других автоконцернов, работавших на российском рынке, объявило, что лишь приостанавливает свою деятельность, а не уходит, пояснил агентству "Прайм" автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Все комплектующие будут поставляться и гарантийные обязательства выполняться", — заверил Моржаретто.

Он не стал отрицать, что ситуация сложная: никуда не делась проблема тотального мирового дефицита электронных компонентов, а еще идет полным ходом перестройка логистических цепочек.

"Что-то шло из Европы, из Румынии, Турции, теперь выстраиваются новые маршруты, но это все небыстро — из-за перегрузки железных и автодорог", — подчеркнул автоэксперт.

Но все это — решаемые, по его словам, задачи. Сами комплектующие для поддержания автомобиля в строю имеются у сетей, дилеров и на складах.

"Их число уменьшилось, но не сильно, а все нынешние проблемами с нехваткой и растущим ценником объясняются ажиотажным спросом", — считает Моржаретто.

Ситуация с сахаром повторяется, по его мнению и на рынке автозапчастей и расходных материалов. "Я лично знаю человека, который купил сейчас моторное масло на несколько лет вперед и хранит его на балконе", — подчеркнул автоэксперт.

Моржаретто дал совет автолюбителям: не суетиться. "Все будет в продаже, потому что комплектующие и расходники — это огромный бизнес, в котором задействованы миллионы компаний по всему миру, в том числе в странах, которые не рвали отношений с Россией и не вводили санкций, например, Китая и Турции".