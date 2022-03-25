МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сокращает флот с 41 до 25 самолетов для того, чтобы накопленного запаса запчастей хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек, говорится в письме врио гендиректора компании Андрея Юрикова, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мы приняли стратегическое решение. Жесткое, но строго выверенное: для сохранения безопасности полетов и ради нашего общего будущего сократим флот до 25 самолетов. Остальные самолеты до конца года летать не будут, чтобы накопленного запаса запчастей нам хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек", — пишет Юриков. Сейчас во флоте "Победы" 41 самолет.

"Сокращение флота поможет закрыть нашу потребность в запчастях для всего флота в будущем", — отмечает он.

В письме также говорится, что еще одна важная задача компании заключается в максимальном сохранении персонала.

"В ближайшее время наша HR-команда предложит план по адаптации персонала к временному сокращению флота. Это может быть режим сокращенной рабочей недели или режим простоя — похожий сценарий мы реализовали весной 2020 года из-за пандемии и закрытия границ", — отмечает Юриков.

"Действительно, "Победа" разработала план оптимизации всех операционных процессов в компании для сохранения эффективности производственной деятельности и поддержания среднесуточного налета на прежнем уровне. Параллельно разрабатываются оптимальные решения, приоритетно ориентированные на сохранение профессиональной команды", — сказала представитель компании журналистам.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.

Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.