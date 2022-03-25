МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила, ограничивающие вход в морские порты иностранным судам смешанного плавания, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин.

"Настоящие правила устанавливают порядок подготовки и принятия решения о введении… ответных ограничений… Под ответными ограничениями в настоящих правилах понимается введение ограничений по внутренним водным путям Российской Федерации в отношении судов смешанного (река — море) плавания, плавающих под флагом иностранного государства", — говорится в сообщении.

Уточняется, что новые правила распространяются на судна типа "река — море", плавающие под иностранным флагом и зарегистрированные в реестре судов зарубежных стран. Также вход в российские морские порты будет недоступен судам из недружественных стран, которые ранее ограничили заход в свои порты судам из РФ.

Министерство транспорта РФ в течение пяти рабочих дней должно подготовить проект распоряжения, в котором будут указаны наименования иностранных государств и конкретный перечень вводимых ограничений, указывается в сообщении.