МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Иностранные компании, покинувшие российский рынок, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, поскольку хотят вернуться, заявил в беседе с РИА Новости зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Европейский бизнес хочет остаться в России

Он выразил уверенность, что зарубежный бизнес со временем вернется в Россию, которая является довольно большим и даже "премиальным" рынком, потому что компании не захотят отказываться от части доходов.

"Они действительно нам потихонечку говорят, что ну вот мы ждем развязки ситуации… Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться", — отметил Медведев.

По его словам, уход иностранных предприятий из РФ является "абсолютно политической историей", решения об уходе принимаются под колоссальным давлением властей.

"Если бы не колоссальное давление со стороны правительства этих стран, стран западного мира, ни одна компания даже не почесалась бы, чтобы уйти", — заявил зампред Совбеза.

Он напомнил о заявлениях западных властей о том, что они "ни в коей степени не влияют на позицию крупных компаний" и все решения принимаются бизнесом в соответствии с его гражданской позицией.

"Маркса пусть почитают. У Маркса сказано, что капиталист никогда не откажется от дополнительной прибыли", — подчеркнул Медведев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины". Медведев сравнил сегодняшние санкции с испытаниями России в ХХ веке

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

На этом фоне ряд иностранных компаний, в числе которых Starbucks, Coca-Cola, General Electric, ИКЕА, сообщили о приостановке своей деятельности в РФ.

Полный текст интервью читайте в 16.00 мск на сайте ria.ru.