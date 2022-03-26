МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес (МСП) в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин утвердил налоговые стимулы для перевода бизнеса в "русские офшоры"

Так, первой мерой административной меры ответственности для МСП станет предупреждение, а не штраф, если правонарушение не принесло вред здоровью людей или окружающей среде. Размер штрафов для социально-ориентированных НКО и МСП будет снижен до размера штрафа для ИП за аналогичные нарушения.

Кроме того, закон исключает возможность возникновения двойной ответственности, когда штрафы за одно и то же нарушение накладываются и на юридическое, и на должностное лицо. Вместе с тем по результатам одной проверки можно будет наложить только один штраф. Поэтому штрафы не будут суммироваться при выявлении нескольких нарушений с одним составом в ходе одной проверки, уточняется в документе.

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