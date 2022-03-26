МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. На импорт в строительном комплексе Москвы приходилось всего 10%, власти уже наметили решения по замене этих производителей, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"У нас по балансу всего строительного комплекса, по всем объектам, 90% материалов, конструкций, изделий и оборудования производится в РФ. Да, есть иностранная составляющая, но мы имеем понимание, как ее заменить", — сказал заммэра.

По словам Бочкарева, на импорт приходятся в основном системы автоматизации и микроэлектроники. "Они пока не являются сильной стороной нашей промышленности, по ним ведётся работа о том, как мы можем заменить тех или иных производителей. И такие решения есть", — сказал он.

Заммэра уточнил, что других поставщиков планируется искать не только в Китае.

"Есть и другие страны, которые занимаются разработкой подобных систем, мы этим занимаемся. Проблем больших не видим в связи с этим, перестроим логистические цепочки, поменяем технические решения, перейдём на других производителей, будем стимулировать создание таких разработок в РФ", — подытожил он.